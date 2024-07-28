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Вахтин Пётр Ефимович

Место рождения

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Вахтин Ефим Анфиногенович

Мать: Пелагея Яковлевна

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Мартиновна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вахтина С? Петровна

Мать ребёнка: Марья Мартиновна

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Вахтина Софья Петровна

Мать ребёнка: Марья Мартиновна

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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