Вахтин Пётр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Вахтин Ефим Анфиногенович
Мать: Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Мартиновна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вахтина С? Петровна
Мать ребёнка: Марья Мартиновна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Вахтина Софья Петровна
Мать ребёнка: Марья Мартиновна
Смерть
Неизвестно