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Пелагея Яковлевна

Место рождения

Орловская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1827 и 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахтин Ефим Анфиногенович

Рождение ребёнка
С 1848 по 1852

Сын: Вахтин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Вахтин Ефим Анфиногенович

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1852 или 1854

Сын: Вахтин Семен Ефимович

Отец ребёнка: Вахтин Ефим Анфиногенович

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Вахтин Евдоким Ефимович

Отец ребёнка: Вахтин Ефим Анфиногенович

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Вахтин Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Вахтин Ефим Анфиногенович

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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