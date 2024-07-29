Пелагея Яковлевна
Место рожденияОрловская губерния
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1848 по 1852
Отец ребёнка: Вахтин Ефим Анфиногенович
Рождение ребёнка
1852 или 1854
Отец ребёнка: Вахтин Ефим Анфиногенович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Вахтин Ефим Анфиногенович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Вахтин Пётр Ефимович
Отец ребёнка: Вахтин Ефим Анфиногенович
Смерть
Неизвестно