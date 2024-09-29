Филашова (Колычева) Васса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.08.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1869
Бракосочетание
22.10.1889
Рождение ребёнка
11.09.1897
Дочь: (Филашова) Надежда Савельевна
Отец ребёнка: Филашов Савелий Федорович
Рождение ребёнка
09.08.1902
Сын: Филашов Матвей Савельевич
Отец ребёнка: Филашов Савелий Федорович
Смерть
Неизвестно