Филашова (Колычева) Васса Алексеевна 16.08.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филашова (Колычева) Васса Алексеевна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.08.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1869

Отец: Колычев Алексей Петрович

Мать: Колычева Мария Тимофеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
22.10.1889

Муж: Филашов Савелий Федорович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.09.1897

Дочь: (Филашова) Надежда Савельевна

Отец ребёнка: Филашов Савелий Федорович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Филашов Матвей Савельевич

Отец ребёнка: Филашов Савелий Федорович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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