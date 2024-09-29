Филашов Савелий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1889
Рождение ребёнка
11.09.1897
Дочь: (Филашова) Надежда Савельевна
Мать ребёнка: Филашова (Колычева) Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
09.08.1902
Сын: Филашов Матвей Савельевич
Мать ребёнка: Филашова (Колычева) Васса Алексеевна
Смерть
Неизвестно