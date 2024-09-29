Филашов Савелий Федорович 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филашов Савелий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1889

Жена: Филашова (Колычева) Васса Алексеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.09.1897

Дочь: (Филашова) Надежда Савельевна

Мать ребёнка: Филашова (Колычева) Васса Алексеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Филашов Матвей Савельевич

Мать ребёнка: Филашова (Колычева) Васса Алексеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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