Мусихина Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихина Марья Васильева

Мусихина Марья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1672 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Мусихин Ермолай Леонтьев

Отец ребёнка: Мусихин Леонтий (мл) Логинов

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Мусихин Леонтий Леонтьев

Отец ребёнка: Мусихин Леонтий (мл) Логинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Леонтий (мл) Логинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close