Мусихина Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Отец ребёнка: Мусихин Леонтий (мл) Логинов
Рождение ребёнка
Около 1703
Отец ребёнка: Мусихин Леонтий (мл) Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717