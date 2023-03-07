Мусихин Леонтий (мл) Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Леонтий (мл) Логинов

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Место рождения

дер. Овсяниковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1636 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1678 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Мусихин Логин (Логинко) Алексеев

Мать: не указана

дер. Овсяниковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Мусихин Ермолай Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Марья Васильева

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Мусихин Леонтий Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Марья Васильева

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Марья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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