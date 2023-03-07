Мусихин Леонтий (мл) Логинов
Место рождениядер. Овсяниковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1672
Отец: Мусихин Логин (Логинко) Алексеев
Мать: не указана
дер. Овсяниковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Мусихина Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1703
Мать ребёнка: Мусихина Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Марья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717