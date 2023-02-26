(Мишекина) Агапия Антипова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.01.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1838
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1856
Муж: Даниил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно