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(Мишекина) Агапия Антипова

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.01.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1838

Отец: Мишекин (лёщенок)(мищенко) Антипий Лукьянов

Мать: Мишекина Александра Захарова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1856

Муж: Даниил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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