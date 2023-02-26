Агафия Егорова
Место рожденияВяземский уезд Леонтиевская волость
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Вяземский уезд Леонтиевская волость
Бракосочетание
26.10.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1888
Отец ребёнка: Кекушев Егор Васильев
Рождение ребёнка
17.02.1890
Дочь: Евдокия Георгиева
Отец ребёнка: Кекушев Егор Васильев
Рождение ребёнка
30.05.1893
Сын: Кекушев Илларион Георгиев
Отец ребёнка: Кекушев Егор Васильев
Смерть
Неизвестно