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Агафия Егорова

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Место рождения

Вяземский уезд Леонтиевская волость

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Вяземский уезд Леонтиевская волость
Бракосочетание
26.10.1886

Муж: Кекушев Егор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1888

Сын: Кекушев Фёдор Георгиев

Отец ребёнка: Кекушев Егор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1890

Дочь: Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Кекушев Егор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1893

Сын: Кекушев Илларион Георгиев

Отец ребёнка: Кекушев Егор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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