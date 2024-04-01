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Сухов Алексей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1916

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1916

Отец: Сухов Яков Николаевич

Мать: Сухова Екатерина Евгеньевна

Военная служба
?.10.1938
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Мл лейтенант, политрук. 1126 сп 334 сд 1 ПрибФ (1126 сп, 334 сд, 1 ПрибФ); 227 сд ХВО (227 сд ХВО); 880 сп 189 сд (880 сп, 189 сд); 864 сп 189 сд (864 сп, 189 сд); Полудинский РВК; 227 сд (227 сд)
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Учитель Нач. Классов Алексеевна

Смерть
1971
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