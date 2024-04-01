Сухов Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1916
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1916
Отец: Сухов Яков Николаевич
Военная служба
?.10.1938
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Мл лейтенант, политрук. 1126 сп 334 сд 1 ПрибФ (1126 сп, 334 сд, 1 ПрибФ); 227 сд ХВО (227 сд ХВО); 880 сп 189 сд (880 сп, 189 сд); 864 сп 189 сд (864 сп, 189 сд); Полудинский РВК; 227 сд (227 сд)
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Учитель Нач. Классов Алексеевна
Смерть
1971