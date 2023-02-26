Ефимия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1837

Сын: Прохор Климентов

Отец ребёнка: Климент Косьмин

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1837

Дочь: Параскева Климентова

Отец ребёнка: Климент Косьмин

Рождение ребёнка
1842

Сын: Захарий Климентов

Отец ребёнка: Климент Косьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климент Косьмин

Смерть
Неизвестно
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