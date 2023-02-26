Ефимия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1837
Сын: Прохор Климентов
Отец ребёнка: Климент Косьмин
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1837
Дочь: Параскева Климентова
Отец ребёнка: Климент Косьмин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Захарий Климентов
Отец ребёнка: Климент Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климент Косьмин
Смерть
Неизвестно