Коваленко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1870 ст.
поручители: по жениху - села Хотени крестьяне Степан Коваленко и Василий Белокур; по невесте - д. Кровной крестьяне Григорий Бардак и Петр Шевченко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно