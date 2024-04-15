Коваленко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1870 ст.

Жена: Коваленко Ксения Григорьевна

Хотень, Сумська область
поручители: по жениху - села Хотени крестьяне Степан Коваленко и Василий Белокур; по невесте - д. Кровной крестьяне Григорий Бардак и Петр Шевченко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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