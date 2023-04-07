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Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Иван Прокофьевич

Мать: Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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