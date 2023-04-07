Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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