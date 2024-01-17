Юшканова (Оконешникова) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшканова (Оконешникова) Марина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1982

Отец: Оконешников Сергей Михайлович

Мать: Оконешникова (Пигарева) Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшканов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
03.03.2005

Дочь: Юшканова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Юшканов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
27.01.2010

Сын: Юшканов Григорий Евгеньевич

Отец ребёнка: Юшканов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
13.10.2014

Сын: Юшканов Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Юшканов Евгений Александрович

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