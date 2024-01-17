Юшканова (Оконешникова) Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.2005
Дочь: Юшканова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Юшканов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
27.01.2010
Сын: Юшканов Григорий Евгеньевич
Отец ребёнка: Юшканов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
13.10.2014
Сын: Юшканов Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Юшканов Евгений Александрович