Юшканов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшканов Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.2005

Дочь: Юшканова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Юшканова Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
27.01.2010

Сын: Юшканов Григорий Евгеньевич

Мать ребёнка: Юшканова Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
13.10.2014

Сын: Юшканов Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Юшканова Марина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшканова Марина Сергеевна

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