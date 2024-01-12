Юшканов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.2005
Дочь: Юшканова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Юшканова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
27.01.2010
Сын: Юшканов Григорий Евгеньевич
Мать ребёнка: Юшканова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
13.10.2014
Сын: Юшканов Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Юшканова Марина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно