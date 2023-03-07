Кропачева (Останина) Анна Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева (Останина) Анна Потапова

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Место рождения

дер. Заимки, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Останин Потап Афанасьев

Мать: Останина Ульяна Петрова

дер. Заимки, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Юнговская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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