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Останин Потап Афанасьев

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Место рождения

Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Останин Афонасий Иванов

Мать: Останина Агриппина Иванова

Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Обухова Ирина Потапова

Мать ребёнка: Останина Ульяна Петрова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Останин Николай (Никула) Потапов

Мать ребёнка: Останина Ульяна Петрова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Кропачева Анна Потапова

Мать ребёнка: Останина Ульяна Петрова

дер. Заимки, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Черезова Наталья Потапова

Мать ребёнка: Останина Ульяна Петрова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Останин Тимофей Потапов

Мать ребёнка: Останина Ульяна Петрова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Ульяна Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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