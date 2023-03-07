Останин Потап Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Обухова Ирина Потапова
Мать ребёнка: Останина Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Останин Николай (Никула) Потапов
Мать ребёнка: Останина Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Кропачева Анна Потапова
Мать ребёнка: Останина Ульяна Петрова
дер. Заимки, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Черезова Наталья Потапова
Мать ребёнка: Останина Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: Останина Ульяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Ульяна Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750