Бахышоов Sabir Hacıbala oğlu — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахышоов Sabir Hacıbala oğlu

Бахышоов Sabir Hacıbala oğlu

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Мужской

Добавил:

SA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Бахышов Гаджибала

Мать: Бахышова Хабиба Atakişi qızı

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close