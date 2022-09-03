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Соседов Никита Терентьевич

Место рождения

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.07.1937

Сын: Соседов Александр Никитович

Мать ребёнка: Соседова Надежда Семеновна

с. Софиевка Пономаревский район Оренбургская область
Призыв на военную службу
09.08.1941
Пономаревский РВК, Чкаловская обл., Пономаревский р-н рядовой
Пропал без вести (военное)
?.03.1942
Смерть
Неизвестно

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