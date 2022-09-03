Соседов Никита Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1937
Сын: Соседов Александр Никитович
Мать ребёнка: Соседова Надежда Семеновна
с. Софиевка Пономаревский район Оренбургская область
Призыв на военную службу
09.08.1941
Пономаревский РВК, Чкаловская обл., Пономаревский р-н рядовой
Пропал без вести (военное)
?.03.1942
Смерть
Неизвестно