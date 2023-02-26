Тришин Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тришин Алексей Сергеевич

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Место рождения

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1893 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Тришин Сергей Иванович

Мать: ?

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Военная награда
19.01.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
01.07.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
20.05.1945
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно
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