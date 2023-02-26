Тришин Алексей Сергеевич
Место рожденияд.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Тришин Сергей Иванович
Мать: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Военная награда
19.01.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
01.07.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
20.05.1945
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно