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Вуколов Петр Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1886 ст.

Дата смерти

17.10.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: Вуколова (Шеина) Анна Яковлевна

https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/78
Смерть
17.10.1886 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/110

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