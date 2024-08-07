Вуколов Петр Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1886 ст.
Дата смерти17.10.1886 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1886 ст.
Отец: не указан
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/78
Смерть
17.10.1886 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/110