(Васильевых) Александра Иосифовна
Место рождения
Дата рождения12.04.1918
Дата смерти19.08.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Коробейников Иван Никитич
Рождение ребёнка
26.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2000
Похороны
Неизвестно