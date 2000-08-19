(Васильевых) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильевых) Александра Иосифовна

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Место рождения

Тохтино, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

12.04.1918

Дата смерти

19.08.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.
1902 г.р.

Дети

Около 1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Тохтино, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Коробейников Иван Никитич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дряхлов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Иван Никитич

Смерть
19.08.2000
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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