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Васильевых Иосиф Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильевых Максим Семенович

Мать: Анна Константинова

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Васильевых Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Васильевых Анна Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1918

Дочь: Васильевых Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Васильевых Анна Михайловна

Тохтино, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно