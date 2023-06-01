Васильевых Иосиф Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильевых Максим Семенович
Мать: Анна Константинова
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Васильевых Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Васильевых Анна Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1918
Дочь: Васильевых Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Васильевых Анна Михайловна
Тохтино, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно