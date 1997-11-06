Брилина (Куликова) Фаина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брилина (Куликова) Фаина Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1932

Дата смерти

06.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1932

Отец: Куликов Вячеслав Фёдорович

Мать: Бороздина Раиса Александровна

Рождение ребёнка
08.06.1956

Дочь: Пиева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Брилин Иван Павлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брилин Иван Павлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брилин Иван Павлович

Смерть
06.11.1997
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