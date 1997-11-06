Брилина (Куликова) Фаина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1932
Дата смерти06.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1932
Рождение ребёнка
08.06.1956
Дочь: Пиева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Брилин Иван Павлович
Рождение ребёнка
13.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брилин Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брилин Иван Павлович
Смерть
06.11.1997