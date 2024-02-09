Васильев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полупан (Васильева) Арина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1900

Сын: Васильев Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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