Васильев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полупан (Васильева) Арина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1900
Мать ребёнка: не указана
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно