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Фёдор Яковлев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

08.02.1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1733 ст.

Отец: Яков Иванов

Мать: Марина Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1753

Жена: Федосья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Федосья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Год рождения уточнён по ИВ
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Улита Фёдорова

Мать ребёнка: Федосья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Год рождения уточнён по ИВ
Рождение ребёнка
17.03.1757 ст.

Сын: Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Федосья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1758

Сын: Степан Фёдоров

Мать ребёнка: Федосья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Год рождения уточён по ИВ
Рождение ребёнка
05.08.1759 ст.

Дочь: Евгения Фёдорова

Мать ребёнка: Федосья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Еремей Фёдоров

Мать ребёнка: Федосья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Год рождения уточён по ИВ
Рождение ребёнка
03.05.1765

Сын: Тимофей Фёдоров

Мать ребёнка: Федосья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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