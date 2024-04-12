Фёдор Яковлев
Место рождения
Дата рождения08.02.1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1733 ст.
Отец: Яков Иванов
Мать: Марина Семёнова
Бракосочетание
До 1753
Жена: Федосья Семёнова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Семён Фёдоров
Мать ребёнка: Федосья Семёнова
Год рождения уточнён по ИВ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Улита Фёдорова
Мать ребёнка: Федосья Семёнова
Год рождения уточнён по ИВ
Рождение ребёнка
17.03.1757 ст.
Сын: Алексей Фёдоров
Мать ребёнка: Федосья Семёнова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Степан Фёдоров
Мать ребёнка: Федосья Семёнова
Год рождения уточён по ИВ
Рождение ребёнка
05.08.1759 ст.
Дочь: Евгения Фёдорова
Мать ребёнка: Федосья Семёнова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Еремей Фёдоров
Мать ребёнка: Федосья Семёнова
Год рождения уточён по ИВ
Рождение ребёнка
03.05.1765
Сын: Тимофей Фёдоров
Мать ребёнка: Федосья Семёнова
Смерть
Неизвестно