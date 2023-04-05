Станкевич Грибоедова (Лыкошина) Анастасия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич Грибоедова (Лыкошина) Анастасия Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

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Дети

1702 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лыкошин Леонтий Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1702

Сын: Грибоедов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Грибоедов Тимофей Иванович

Царство Русское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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