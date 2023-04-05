Станкевич Грибоедова (Лыкошина) Анастасия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лыкошин Леонтий Борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1702
Сын: Грибоедов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Грибоедов Тимофей Иванович
Царство Русское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности