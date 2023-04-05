Грибоедов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибоедов Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Грибоедов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Станкевич Грибоедова Анастасия Леонтьевна

Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
майор
Смерть
1821
Smolensk, Smolensk Oblast Russia
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