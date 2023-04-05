Грибоедов Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Грибоедов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Станкевич Грибоедова Анастасия Леонтьевна
Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
майор
Смерть
1821
Smolensk, Smolensk Oblast Russia