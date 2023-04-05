Лыкошин Леонтий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошин Леонтий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1645

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Лыкошин Борис (Бернат) Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1679

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкевич Грибоедова Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыкошин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
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