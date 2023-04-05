Лыкошин Леонтий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1645
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: Лыкошин Борис (Бернат) Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1679
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкевич Грибоедова Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно