Ковалев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти20.10.1964
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лурсманошвили (Ковалева) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Ковалева (Чепикова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Владимир Виктрович
Мать ребёнка: Ковалева (Чепикова) Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Валентина Викторовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
20.10.1964