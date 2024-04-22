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Ковалев Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

20.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ковалев Иван Федосеевич (Федотович)

Мать: Ковалёва (Корсунова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лурсманошвили (Ковалева) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Ковалева (Чепикова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Владимир Виктрович

Мать ребёнка: Ковалева (Чепикова) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева (Чепикова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Валентина Викторовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
20.10.1964

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