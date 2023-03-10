Морозова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Морозов Егор Разумникович

Отец ребёнка: Морозов Разумник Симеонович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Разумник Симеонович

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Смерть
Неизвестно
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