Безъязыков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обакумова (Безъязыкова) Ульяна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1909
Сын: Безъязыков Матвей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно