Безъязыков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безъязыков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обакумова (Безъязыкова) Ульяна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1909

Сын: Безъязыков Матвей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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