Филатова Мария Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Филатов Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1963
Дочь: Вятере (Филатова) Антонина (Нина) Ефимовна
Отец ребёнка: Филатов Ефим Федорович
Смерть
1993