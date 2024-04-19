Филатова Мария Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова Мария Кондратьевна

Филатова Мария Кондратьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Филатов Ефим Федорович

Бронки, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Ефим Федорович

Рождение ребёнка
18.04.1963

Дочь: Вятере (Филатова) Антонина (Нина) Ефимовна

Отец ребёнка: Филатов Ефим Федорович

Бронки, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads
Смерть
1993
Бронки, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads

Мы используем куки для улучшения работы сайта.