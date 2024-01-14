Бондарчук Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарчук Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1930

Дочь: Стрельчук Надежда Адамовна

Отец ребёнка: Бондарчук Адам Куприянович

деревня Рухча-1 Стоименский район Брестская область Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарчук Адам Куприянович

Смерть
Неизвестно
деревня Рухча-1 Стоименский район Брестская область Белоруссия
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