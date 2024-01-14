Бондарчук Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1930
Дочь: Стрельчук Надежда Адамовна
Отец ребёнка: Бондарчук Адам Куприянович
деревня Рухча-1 Стоименский район Брестская область Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
деревня Рухча-1 Стоименский район Брестская область Белоруссия