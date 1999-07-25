Стрельчук (Бондарчук) Надежда Адамовна
Место рождениядеревня Рухча-1 Стоименский район Брестская область Белоруссия
Дата рождения02.08.1930
Дата смерти25.07.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930
Отец: Бондарчук Адам Куприянович
Мать: Бондарчук Любовь
деревня Рухча-1 Стоименский район Брестская область Белоруссия
Рождение ребёнка
09.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельчук Василий Степанович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Стрельчук Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Стрельчук Василий Степанович
Рождение ребёнка
24.05.1956
Сын: Стрельчук Николай Васильевич
Отец ребёнка: Стрельчук Василий Степанович
хутор Нижне-Солёный Веселовского района Ростовской области
Рождение ребёнка
10.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельчук Василий Степанович
хутор Нижне-Солёный Веселовского района Ростовской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1999
хутор Нижне-Соленый, Веселовского района Ростовской области