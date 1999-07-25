Стрельчук (Бондарчук) Надежда Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельчук (Бондарчук) Надежда Адамовна

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Место рождения

деревня Рухча-1 Стоименский район Брестская область Белоруссия

Дата рождения

02.08.1930

Дата смерти

25.07.1999

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930

Отец: Бондарчук Адам Куприянович

Мать: Бондарчук Любовь

деревня Рухча-1 Стоименский район Брестская область Белоруссия
Рождение ребёнка
09.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельчук Василий Степанович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Стрельчук Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Стрельчук Василий Степанович

Рождение ребёнка
24.05.1956

Сын: Стрельчук Николай Васильевич

Отец ребёнка: Стрельчук Василий Степанович

хутор Нижне-Солёный Веселовского района Ростовской области
Рождение ребёнка
10.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельчук Василий Степанович

хутор Нижне-Солёный Веселовского района Ростовской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельчук Василий Степанович

Смерть
25.07.1999
хутор Нижне-Соленый, Веселовского района Ростовской области
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