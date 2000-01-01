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Чередова Лукерья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

27.07.1832 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Маремьяна Никифорова

Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Чередов Елисей Никифоров

Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Домна Никифорова

Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Зиновья Никифорова

Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Чередов Ларион Никифоров

Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чередов Наум Никифоров

Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Никифор Петров

Смерть
27.07.1832 ст.
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