Чередова Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти27.07.1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Маремьяна Никифорова
Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Домна Никифорова
Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Зиновья Никифорова
Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Чередов Никифор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1832 ст.