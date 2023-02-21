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Чередов Ларион Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Чередов Никифор Петров

Мать: Чередова Лукерья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Чередов Сергей Ларионов

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Чередов Назар Ларионов

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Харитинья Ларионова

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чередов Иван Ларионов

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Тихоновна

Смерть
1828
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