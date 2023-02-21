Чередов Ларион Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Чередов Никифор Петров
Мать: Чередова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Харитинья Ларионова
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1828