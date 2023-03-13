Блинова (Сафонева) Ирина (Орина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Сафонева) Ирина (Орина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

02.06.1817

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Сафонеевъ Василий

Мать: Сафонева Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: ?

Отец ребёнка: Блиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Грошева Фекла

Отец ребёнка: Блиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Блиновъ Акимъ

Отец ребёнка: Блиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Антонова Дарья

Отец ребёнка: Блиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1788

Сын: Блиновъ Июда

Отец ребёнка: Блиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Блиновъ Василий

Отец ребёнка: Блиновъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блиновъ Никита

Смерть
02.06.1817
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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