Блинова (Сафонева) Ирина (Орина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти02.06.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Сафонеевъ Василий
Мать: Сафонева Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: ?
Отец ребёнка: Блиновъ Никита
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Грошева Фекла
Отец ребёнка: Блиновъ Никита
Рождение ребёнка
1781
Сын: Блиновъ Акимъ
Отец ребёнка: Блиновъ Никита
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Антонова Дарья
Отец ребёнка: Блиновъ Никита
Рождение ребёнка
05.06.1788
Сын: Блиновъ Июда
Отец ребёнка: Блиновъ Никита
Рождение ребёнка
1793
Сын: Блиновъ Василий
Отец ребёнка: Блиновъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блиновъ Никита
Смерть
02.06.1817