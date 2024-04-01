Шестернина Елизавета Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестернина Елизавета Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1864

Сын: Шестернин Василий 1 Филипов

Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Акилина Филипова

Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев

Рождение ребёнка
08.02.1870

Сын: Шестернин Федор Филиппов

Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев

Рождение ребёнка
30.06.1872

Дочь: Марфа Филипова

Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев

Рождение ребёнка
18.07.1873

Сын: Шестернин Иван Уряд. Ст. Полуденной Филипов

Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев

Рождение ребёнка
30.01.1876

Сын: Шестернин Василий Филиппов

Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев

Рождение ребёнка
16.05.1878

Сын: Шестернин Ефрем Филипов

Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев

ВД Сорокин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестернин Филипп Алексеев

Смерть
Неизвестно
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