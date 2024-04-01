Шестернина Елизавета Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1864
Сын: Шестернин Василий 1 Филипов
Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Акилина Филипова
Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
08.02.1870
Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
30.06.1872
Дочь: Марфа Филипова
Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
18.07.1873
Сын: Шестернин Иван Уряд. Ст. Полуденной Филипов
Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
30.01.1876
Сын: Шестернин Василий Филиппов
Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
16.05.1878
Отец ребёнка: Шестернин Филипп Алексеев
ВД Сорокин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно