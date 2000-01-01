Кочнова Елена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнова Елена Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кочнова Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
19.10.1902

Сын: Кочнов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
24.03.1905

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
29.10.1906

Сын: Кочнов Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Антонина Васильева

Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнов Стефан Васильев

Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнов Иван Васильев

Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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