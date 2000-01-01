Кочнова Елена Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Кочнова Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
19.10.1902
Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
24.03.1905
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
29.10.1906
Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Антонина Васильева
Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочнов Иван Васильев
Отец ребёнка: Кочнов Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно