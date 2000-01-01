Числавская (Колчина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиславская (Колчина) Александра Ивановна

Числавская (Колчина) Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Кожевникова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Числавский Андрей Савельевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Рыбина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Числавский Андрей Савельевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close