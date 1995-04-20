Кожевникова (Числавская) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Числавская) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Числавский Андрей Савельевич

Мать: Числавская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кожевников Вениамин Алексеевич

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Щепина Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович

Рождение ребёнка
27.03.1889

Дочь: Буянова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кожевников Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович

Рождение ребёнка
03.03.1901

Сын: Кожевников Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович

Рождение ребёнка
25.03.1904

Дочь: Гущина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович

Рождение ребёнка
13.02.1908

Сын: Кожевников Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович

Смерть
Неизвестно
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