Кожевникова (Числавская) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кожевников Вениамин Алексеевич
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Щепина Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
27.03.1889
Дочь: Буянова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кожевников Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
03.03.1901
Сын: Кожевников Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
25.03.1904
Дочь: Гущина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
13.02.1908
Сын: Кожевников Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович
Смерть
Неизвестно