Маркевич Фёкла Романовна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
10.11.1896 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.
Сын: Маркевич Платон Григорьевич
Отец ребёнка: Маркевич Григорий Ефимович
Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно