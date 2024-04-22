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Маркевич Фёкла Романовна

Место рождения

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.11.1896 ст.

Муж: Маркевич Григорий Ефимович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.

Сын: Маркевич Платон Григорьевич

Отец ребёнка: Маркевич Григорий Ефимович

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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