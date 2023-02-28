Андрей Семёнов
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1900
Жена: Евдокия Борисова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1900
Сын: Николай Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Смерть
Неизвестно