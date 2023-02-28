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Андрей Семёнов

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1900

Жена: Евдокия Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1900

Сын: Николай Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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