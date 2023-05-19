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Липкин Семен Леонтьевич

Место рождения

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Липкин Леонтий Иванович

Мать: Липкина Параскева Егоровна

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Липкина Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Липкина Ксенья Ивановна

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Липкина Анна Семеновна

Мать ребёнка: Липкина Ксенья Ивановна

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Липкин Семен Семенович

Мать ребёнка: Липкина Ксенья Ивановна

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Ксенья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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