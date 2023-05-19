Липкин Семен Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Липкина Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Липкина Ксенья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Липкина Анна Семеновна
Мать ребёнка: Липкина Ксенья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Липкина Ксенья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липкина Ксенья Ивановна
Смерть
Неизвестно