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Липкина Ксенья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Липкина Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Липкин Семен Леонтьевич

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Липкина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Липкин Семен Леонтьевич

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Липкин Семен Семенович

Отец ребёнка: Липкин Семен Леонтьевич

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Семен Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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