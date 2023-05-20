Липкина Ксенья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Липкина Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Липкин Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Липкина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Липкин Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Липкин Семен Леонтьевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно