Дьяконов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Дьяконов Фёдор

Мать: Дьяконова Анфиса

Смерть
Неизвестно
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