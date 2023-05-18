Колосовская (Пенская) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.06.1895
Дата смерти1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1895
Дочь: Снопок Вера Павловна
Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич
Рождение
06.06.1895
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
08.06.1915
Сын: Колосовский Александр Павлович
Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
07.10.1916
Дочь: Рыжкина Евгения Павловна
Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Колосовский Константин Павлович
Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925