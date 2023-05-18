Колосовская (Пенская) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосовская (Пенская) Мария Михайловна

Место рождения

Турий Рог, Ханкайский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

06.06.1895

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1895

Дочь: Снопок Вера Павловна

Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич

Рождение
06.06.1895

Отец: Пенской Михаил Васильевич

Мать: Пенская Евгения Яковлевна

Турий Рог, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
08.06.1915

Сын: Колосовский Александр Павлович

Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
07.10.1916

Дочь: Рыжкина Евгения Павловна

Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Колосовский Константин Павлович

Отец ребёнка: Колосовский Павел Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосовский Павел Григорьевич

Смерть
1925
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