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Шаульский Максим Яковлевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

03.05.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Шаульский Яков Климентьевич

Мать: Шаульская Татьяна Емельяновна

Бракосочетание
22.01.1867

Жена: Шаульская Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
17.05.1868

Сын: Шаульский Петр Максимович

Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шаульский Алексей Максимович

Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шаульский Иван Максимович

Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Власенко Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
22.03.1879

Дочь: Гарбуз Мария Максимовна

Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
07.02.1882

Сын: Шаульский Порфирий Максимович

Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
14.04.1889

Сын: Шаульский Семен Максимович

Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1920
Причина смерти: мозг
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