Шаульский Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти03.05.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
22.01.1867
Рождение ребёнка
17.05.1868
Сын: Шаульский Петр Максимович
Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шаульский Алексей Максимович
Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шаульский Иван Максимович
Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Власенко Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
22.03.1879
Дочь: Гарбуз Мария Максимовна
Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
07.02.1882
Сын: Шаульский Порфирий Максимович
Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
14.04.1889
Сын: Шаульский Семен Максимович
Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Терентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1920
Причина смерти: мозг