Шаульский Порфирий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаульский Порфирий Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1882

Отец: Шаульский Максим Яковлевич

Мать: Шаульская Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
02.10.1910

Дочь: Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Шаульская Вера Федоровна

Рождение ребёнка
11.10.1921

Дочь: Анна Порфирьевна

Мать ребёнка: Шаульская Вера Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаульская Вера Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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