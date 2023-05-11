Шаульский Порфирий Максимович
Место рождения
Дата рождения07.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1882
Рождение ребёнка
02.10.1910
Дочь: Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Шаульская Вера Федоровна
Рождение ребёнка
11.10.1921
Дочь: Анна Порфирьевна
Мать ребёнка: Шаульская Вера Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаульская Вера Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно